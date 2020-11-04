20 ديسمبر.. انطلاق الدورة الثالثة عشر للمهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يطلق المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل دورته الثالثة عشر في الفترة من 20 ديسمبر 2020 وحتي 4 يناير 2021.
وتتلقى إدارة المهرجان حاليا ملفات كاملة بالأعمال المسرحية التي ترغب في المشاركة بالدورة المقبلة وسيغلق المهرجان باب التقديم يوم 8 نوفمبر 2020 .
المهرجان القومي للمسرح المصري غير من لائحته التنظيمية السابقة وجعل التسابق في مسابقتين فقط هما مسابقة (العروض المسرحية) ومسابقة (المقال ) والتي تنقسم إلى: "النقدي التطبيقي" و "الدراسة النظرية".
كما حددت اللجنة العليا للمهرجان من خلال عدة اجتماعات في الفترة السابقة الجهات التي من يحق لها الاشتراك في مسابقة العروض المسرحية وهي: (البيت الفني للمسرح؛ وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرق دار الأوبرا المصرية، ومركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص، والمعهد العالي للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعي والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية، والمسرح الكنسي، ومنظمات المجتمع المدن، وزارة الشباب، وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالي)
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