المخرج عبدالعزيز السكرى : التليفزيون المصرى زوّر تاريخى وأنا على قيد الحياة

ابتعدت عن الفن لأنه تحول إلى شللية.. وسحر رأس المال سيطر عليه

ساعدت فى الإخراج مع بيتر بروك.. ونجاحى فى فرنسا أهلنى للعمل كأستاذ جامعى

عشق بينى وبين زوجتى.. وتزوجتها بتوكيل

حصلت على شهادة الـ«إيديك» وتعلمت السينما من مطبوعات وزارة الثقافة

سعاد حسنى كانت أول المرشحين لألف ليلة وليلة.. واختلفنا بسبب صلاح جاهين

خلال متابعتى لقناة ماسبيرو زمان، شاهدت صدفة إحدى حلقات مسلسل «ألف ليلة وليلة»، إنتاج 1984، ولفت انتباهى الإمكانيات البسيطة التى خرج بها هذا العمل ورغم ذلك كانت روحه قريبة جدًا من الحياة المصرية وتنفيذه يمس القلب، فقررت البحث عن صاحب الفكرة المخرج عبدالعزيز السكرى فوجدته اعتزل الحياة الفنية والإعلامية منذ 2007، ورغم رفضه الدائم الظهور إعلاميا والحديث عن تجربته، إلا أننى حادثت زميلى –الصحفى– رامى السكرى وطلبت منه تحديد موعد عاجل، رغبة فى التعرف على مشوار المخرج الكبير وسبب زهده للفن وابتعاده عن الناس، وبالفعل تحدد الموعد – بعد صعوبة بالغة– فى شقته التى تطل على الأهرامات ولفت انتباهى نظرته الدائمة عليها خلال الحديث حتى إننى سألته عن سر هذه النظرة فقال لى «أعتز بجمال مصريتى، والأهرام تذكرنى بأن من أراد أن يترك بصمة لابد أن يظل صاحب موقف حتى لو على حساب نفسه»، فسألته: هل هذا سر اعتزالك الفن الذى قدمت فيه دُرراً درامية على غرار «هالة والدراويش» و«الصبر فى الملاحات» و«اللؤلؤ المنثور» وغيرها، وابتعدت عنه دون سابق إنذار فرد قائلا: لم أعتزل الفن لكنى اعتزلت اخلاقيات الموجودين، واستطرد: كيف لى بعد كل هذا العمر أن يخطئ المسئولون فى ماسبيرو ويضعوا اسم مخرج غيرى على «ألف ليلة وليلة» التى بذلت قصارى جهدى لكى أدخل بها إلى عالم الفن، ووصل الحال بهم أن يغيروا اسمى فى إحدى الفواصل ويسندوها لمخرج غيرى، وعندما تواصلت مع رئيسة التليفزيون أخبرتنى أنها مشغولة وستهاتفنى ولم يحدث حتى الآن، فلماذا أعود للحياة الفنية إذا كان الوضع سيئا بهذا الشكل وإذا كان يتم الاعتداء علىّ وتزوير تاريخى وأنا على قيد الحياة؟.

ألف ليلة وليلة من الهند إلى ماسبيرو

شعرت أنه يريد الكلام.. لكن حزنه يسيطر عليه.. فتركته يحكى ما يتمنى.. ويسترجع ذكرياته مع «ألف ليلة وليلة» التى بدأت قصتها من الهند فقال:

الحكاية بدأت بالصدفة، عندما أعلنت الهند عن تعاون جديد مع مصر من خلال زيارات متبادلة بين نيودلهى والقاهرة، وسافرنا فى وفد إعلامى مكون من «أحمد بهجت وحسين فهمى ومحمود شعبان وزوجته» وقابلنا وزير الإعلام هناك، وعشنا أسبوعا فى ألف ليلة وليلة، حياة مختلفة، وعالم جديد تمامًا لم نكن شاهدنا مثله من قبل، من مناظر طبيعية وعجائب، حتى أطلقنا عليها رحلة العجايب، فقررنا أن نقدم ما يحدث فى الهند فى ألف ليلة وليلة، وتحمس الكاتب الكبير أحمد بهجت لكتابتها، وعندما عدنا إلى مصر طرحت الفكرة على رئيس التليفزيون- سامية صادق- فقالت إن الفكرة جريئة للغاية، ولا يمكن تنفيذها، لأن الحكايات قائمة على خدع واستعراضات وتمثيل وأزياء، وهى فكرة مجنونة فى ظل إمكانيات ضعيفة للغاية، رغم أنها إنتاج مشترك بين مصر وعمان، وفى النهاية وافقت.

رشحت سعاد حسنى فى البداية لتكون البطلة، وتعاقد معها وزير الاعلام وقتها «صفوت الشريف»، ونزلت صفحات جريدة الأخبار بعنوان «سعاد حسنى شهرزاد الثمانينيات»، عشقى للتجربة جعلنى أرفض تدخل أى شخص فيها، فكانت أولى تجاربى الفنية بعد عودتى من فرنسا، وبدأ الخلاف مع سعاد حسنى حيث تفاجأت بأنها ترسل الحلقات للشاعر صلاح جاهين ليقيمها -وكان صديقى- لكنى رفضت هذا الأمر، أن يكون هناك مشرف من أصدقائها علينا.

وهنا صمت «السكرى» وشرد بذهنه إلى ما بعد الأهرام ثم نظر إلىّ قائلًا: عقدنا جلسات عمل، واستضفتها داخل ماسبيرو لأنها لم تكن قدمت أى عمل تليفزيونى من قبل، لكنى تفاجأت بأن كل أصدقائها سيشاركون فى تنفيذ العمل، فأرسلت مذكرة لرئيس التليفزيون سامية صادق طالبتها بالاعتذار لسعاد حسنى وإلغاء التعاقد، ورغم أنها رفضت فى البداية لكن صفوت الشريف قال لها: اتركى له الفرصة يقدم العمل كما يريد، وكان شرطه الوحيد أن أختار فنانة سينمائية لم تقدم عملا تليفزيونيا من قبل، وبالفعل اخترت نجلاء فتحى ولم أكن أشاهدها فى عمل سينمائى بسبب وجودى خارج فرنسا، ومن هنا خرجت حكايات ألف ليلة وليلة.

قاطعته.. حكايات «شهريار» بدأت من البحر، وحياتك أيضاً بدأت من البحر عندما قررت السفر إلى فرنسا لدراسة الفن ورحلتك مع الحياة بدأت من الحقوق.

يشرد بذهنه للمرة الثانية وارتشف قليلًا من القهوة التى أعدتها زوجته، ويرجع بذكرياته لـ37 عاما، ويحكى: «حياة تحكم فيها القدر».. تخرجت فى كلية الحقوق، وقتها وزارة الثقافة كانت تصدر مجموعة مجلات متخصصة فى القصة والفكر المعاصر فى السينما وكانت

رخيصة الثمن للغاية كنت أتابعها وشعرت أننى أريد دراسة السينما، فقررت السفر بمركب من ميناء انطلقت من الإسكندرية لتصل فينسيا، حتى أركب القطار لأصل إلى باريس عاصمة الفن، وكنت الوحيد على المركب فى سن صغيرة، ولكن واجهتنى مشكلة أن تعليمات الحكومة فى مصر لا تسمح بخروج عملة أجنبية إلا بحد معين، فقبضوا علىّ فى المركب وأخذوا أموالى، واضطررت للعمل على المركب حتى أجمع سعر تذكرة «القطار» للوصول لباريس.

وفجأة قطع حديثه ببسمة رقيقة ثم تعالت إلى أن أصبحت ضحكة متذكرًا أول لقاء له مع مدير معهد الدراسات العليا السينمائية فى باريس ساردًا: فى العام الذى قدمت فيه فى المعهد كان عدد المتقدمين 1470، اختاروا من بينهم 22 شخصا، لأن الاختبارات كانت صعبة للغاية، القدر لعب لعبته، فإننى لا أجيد الفرنسية، وأخبرت مدير المعهد أننى لن أستطيع خوض الحديث بالفرنسية فقال إن الموهبة أهم، ويستطرد: وبالفعل ساعدنى القدر وأتقنت اللغة خلال عام، وتفوقت منذ العام الأول، وحصلت على منحة استكمال الدراسة مجانا، حتى تخرجت وعملت أستاذا بالمعهد.

اخترق عقلى سؤال وأحاول جاهدة أن أعلم شتات أو كلمات السؤال وقبل أن أقول له.. أستاذ بأهم معهد سينمائى بالعالم وحاصل على شهادة الايديك الأصعب فى السينما.. يا ترى مصر قتلتك شوقًا؟.. فوجئت به يقول لى: الحنين والشوق قتلانى، اشتقت لوطنى – مصر وحشتنى – لم أسافر باريس كى أعيش فيها رغم كل عوامل النجاح المتوفرة هناك، فهو مجتمع يعرف قيمة الموهبة، لكنى قررت العمل مع جمهور أفهم مشاعره وأجيد مخاطبته، معلقًا: وثقت فى موهبتى وبلدى أولى بى.

حصلت على شهادة «الايديك» من فرنسا، ولم يحصل عليها قبلى سوى الفنانين: محمود مرسى وحسين كمال وتوفيق صالح، وهى شهادة اعتماد من معهد الدراسات العليا السينمائية بباريس، والمعروف أن حاصل هذه الشهادة يمر باختبارات صعبة للغاية، لأن المعهد مدته 4 سنوات من يتخرج منه يكون محترف سينما، فالدراسة عملية، بأجهزة حديثة وتصوير حقيقى.

واستطرد قائلًا: ما يميز دراسة السينما فى فرنسا أن من يشعر أنه جاد يساندونه ليتميز بشكل أكبر.

رغم كل هذا الإعجاب بباريس لم يكن لك بصمة فنية، رغم أنك لقبت «بالمخرج المصرى الذى صفقت له باريس من القلب»؟

فقاطعنى: قدمت مشروع تخرج بعنوان فيلم «العساكر» وحضر عرضه الأول المخرج الفرنسى بيتر بروك، وهو من حوّل كل أعمال شكسبير لأفلام سينمائية فرنسية، وعلق على الفيلم قائلاً «ملىء بصور قوية وتكوين متكامل» وهو أعلى تقييم يمكن أن يحصل عليه فيلم سينمائى، وبسبب هذا الفيلم هاتفنى مساعده الأول وأخبرنى أن بروك يريدنى مساعدا له لتصوير أحد أفلامه فى مصر، وطلب منى أن أقدم له صورة مبدئية عن الطبيعة الصحراوية بمصر ليقدم فيلما عنها وبالفعل كنت مساعدًا له.

ويتذكر شاهد فيلمى المخرج كلود ليلوش والناقد الفرنسى دوشيه، وكان هذا العرض نقطة تحول فى حياتى لأنهم صفقوا من قلبهم ووصفوا الفيلم بالمفاجأة، وفوجئت وقتها بالصحف المصرية تصدر أخبارا عنى بعنوان «المخرج المصرى الذى صفقت له باريس من قلبها» ولكن الحنين أعادنى لوطنى.

وجدته شاردا. ويقول: لم أحصل على حقى ولم آخذ حقى فى السينما المصرية ولو بفيلم واحد فقط.

سألته.. عدم حصولك على حقك فى السينما المصرية لابد أن يكون له أسباب ربما تكون منطقية من وجهة نظر أصحاب القرار؟

رد قائلا: طموحى أن يكون لى بصمة فى كل عمل أقدمه، وكان لى مشروعات سينمائية كثيرة لكنها لم تكتمل. هقول لك شيء حتى يطمئن قلبك من الأسباب:

نور الشريف له حضور طاغٍ شاهد فيلم تخرجى فى فرنسا، واتفقت معه على تقديم فيلم من إنتاجه وتقاضيت العربون، واتفقنا على تقديم فيلم مأخوذ عن قصه فرنسية بعنوان «الحب المميت» وفى هذا اليوم اتفقت مع نور الشريف ومحسن زايد على اللقاء، وعندما حضر نور الشريف متأخرا إلى مدينة السينما غضب محسن وتشاجرا، وفشلت فكرة الفيلم.

قاطعته.. السينما فى مصر فى السبعينات والثمانينات كانت مليئة بالتنويعات؟

بالعكس لم تكن متنوعة بالشكل الكافى، عندما رجعت وجدت أن الفيلم رقم 1 فى الإيرادات فى مصر «رجب فوق

صفيح ساخن» وأتذكر أن سينما مترو فى الإسكندرية وريالتو كانا يعرضان نفس الفيلم وهما مواجهتان لبعضهما الكل يبحث عن الإيرادات والافيهات، فاعترضت كثيرًا، لأن المعروض غير ما تعلمته، بل إنه بعيد تماما وجدت أن السينما المصرية احتاجت ومازالت فى احتياج إلى موجة جديدة كما حدث فى فرنسا فى أوائل الخمسينيات وحتى أواخر الستينيات، هذه الموجة قام بها مجموعة من نقاد «كراسة السينما» تمردوا على مهنتهم فى النقد، وقالوا كلما ظهر فيلم عادى لا يقدم أى جديد، فظهر ما عرف بالتيار الواقعى اسوة بالسينما الإيطالية، وقدموا طفرة حقيقية جعلت السينما الفرنسية متفوقة فى العالم الآن، وهذا ما كنت أتمنى أن اراه فى مصر، وحاولت تنفيذه لكن للأسف الظروف المحيطة كانت أصعب وأقوى ولذلك اتجهت للعمل فى التليفزيون، قاطعته قائلة لقد عملت مستشارًا فنيًا للقناة الثانية فى التليفزيون المصرى.. وما زال ماسبيرو كما هو لم يطرأ عليه أى تغيير فى وجودك أو بعد تركك للعمل؟

دخلت التليفزيون وعمرى 29 عاما، بعد حضورى من فرنسا، قررت أن أحدث بصمة، صورت فى المسجد الأغنيات الدينية، رفضت أن تتحدث المذيعة من الورق، ليظهر مفهوم «مذيعة الربط» التى لا يمكن أن تقرأ من الورق، وحاولت أن يكون لى يد، ولكن للأسف الشديد ماسبيرو مات، دخلت فيه أيادٍ خفية، سرقت التراث وسربت الشرائط وعرضت على الفضائيات، وأضاعت هيبة ماسبيرو، ولم يعد العاملون فيه لديهم طموح خاصة بعد انتشار بيع ماسبيرو.

حياتك درامية مليئة بالصراعات.. وتاريخك مع أعمالك التليفزيونية وأسرارها فيه الكثير والكثير..

اسمعى يا دينا يبدو أنك لم تشاهدى «اللؤلؤ المنثور» مع الفنان الراحل محمود ياسين: هذا المسلسل مرحلة مهمة جدا فى حياتى، فأنا أحب محمود ياسين كفنان مثقف، وأعرف قدره كثيرا، وعندما وافق على المسلسل استغربت لأن دوره كان أصغر من إمكانياته بشكل كبير، وللأسف خلال التصوير حدث خلاف بيننا بسبب رغبته فى زيادة الدور، وكان التصوير وقتها فى سفاجا لمدة شهر كامل، واختلفنا لأن محمود وحش تمثيل وكان الدور لا يظهر إمكانياته، وتم حل الموضوع، ولكن على المستوى الإنسانى كان صديقى وعاصرته فى المسرح القومى، وخرج المسلسل وحقق نجاحًا كبيرًا، ومحمود كممثل قامة فنية كبيرة لا تتكرر كثيرا، والقضية ليست قيمة الممثل ولكن ثقافة الممثل.

وشوفى رفيق العمر عمر خيرت صاحب موسيقى «ألف ليلة وليلة»: على علاقة صداقة به قبل دخولى عالم الفن، وهو الموسيقار الأشهر فى مصر، وفنان لا يتكرر، عرفته فى شبابى بالإسكندرية، ورؤيته فى الحياة تشبهنى فى الطموح.

وتعالى إلى الموسيقار عمار الشريعى صديق عمرى وحزنت لرحيله، قدمت معه مسلسل «هالة والدراويش» من تأليف كاتبنا محمد جلال عبدالقوى، وهذا العمل قريب إلى قلبى للغاية، فيه قدمت فردوس عبدالحميد بشكل مختلف «فرفوشة» وعندما حضر زوجها محمد فاضل – وهو مخرج متميز وله اسمه ومن عمالقة الإخراج التليفزيونى فى مصر – وقتها علق على العمل قائلا: أول مرة أشوف فردوس فرفوشة كده، فالدور مختلف تماما عن أدوارها.

ولى محطات مع صلاح جاهين فى بداية حياتى كتب لى أحد سيناريوهات أعمالى لكنه لم يتم تنفيذه، وكان قبل وفاته نحيفا للغاية وأصيب بحالة اكتئاب شديدة أدت إلى وفاته لأنه شخص حساس، وغيابه أثر فىّ كثيرا لأننى كنت أحبه.

أما العمل مع جمال سلامة أحبه فهو صديق عمرى وأخى، قدمت معه اغنيات دينية، مثل: نبينا هادينا، والرضا والنور لصفاء الطوخى، وحققنا نجاحا كبيرا بأغنية «احكى يا شهرزاد» لسميرة سعيد وكان سبب شهرتها فى مصر.

أنهيت مشوارى التليفزيونى بمسلسل «عسكر وحرامية» فى عام 2007. وموضوعه يتحدث عن دخول رأس المال فى الحياة السياسية والاجتماعية وكنت سعيدا أن أنهى حياتى بعمل محترم.

قاطعته.. ما رصدته جزء صغير من أعمالك الكثيرة وهناك العديد من الفنانين الذين أثرت فى حياتهم وكانوا بمثابة محطات قوية؟

أزمة الوسط الفنى، أن الفنانين بعد نجاحهم لا يسألون ولا يشكرون، بل على العكس «بينسوا»، وأنا اعتزلت الحياة الاعلامية والفنية لأن الوسط أصبح شللية، وخطورة المال أنه مثل «الفيروس»، مغرٍ عن الدنيا ولذلك قررت أن أقدم مشوار حياتى فى فيلم سينمائى.

ويستطرد: اكتشفت الكثير من النجوم منهم أحمد السقا فى مسلسل «ولدى» وكانت ملامحه تؤكد أنه سينجح وكان دائمًا ما يقلدنى وأنا عصبى، فكان خفيف الدم وتوقعت له النجومية.

أيضاً نورهان فنانة خلوقة، اكتشفتها فى مسلسل ألف ليلة وليلة، وقدمتها وتوقعت لها النجاح. وغيرهما من جيل الوسط الذى سأحكى عنهم فى فيلمى.

ونحن نتجول فى شقة المخرج الكبير وجدنا صورة تجمعه برفيقة عمره وأم أبنائه، وكما وصفها «بنت الأصول» التى عاصرت ظروفه الصعبة بسبب إصراره على تقديم ما يتناسب مع مبادئه دون التنازل.

إنها قصة حبه ورفيقة عمره التى كانت مرافقة لنا فى الحوار أيضاً تسانده وتجالسه وتذكره وتحكى معه وتضحك وتقاطعه وهو يسرد قصة حياته، قائلا: قابلت زوجتى فى باريس صدفة، خلال زيارتها لشقيقها فاروق الدمرداش، واتفقنا على الزواج، وقتها أرسلت لوالدى خطابا وأرسلت له عنوانها وأخبرته أن يذهب ويتزوجها لى بتوكيل ويرسلها لى بفستان الفرح إلى فرنسا، ورغم رفض أسرتها فهى من عائلة عريقة وملتزمة، رفضوا إتمام الزيجة بهذه الطريقة، لم يعرفونى، شاهدوا والدى وأسرتى لكنهم لم يرونى، ولكن الحب كان أقوى من رفض الجميع، أصرت على الزواج منى وحضرت إلى باريس واحتفلنا فى المطار، وعندما حملت فى ابننا الأول قررت أن تضعه فى مصر.

هى رفيقة مشوار، ورفيقة عمر، لم أفكر أبدا فى أن أتزوج فنانة ، فأنا أريد أسرة وأبناء وحياة مستقرة، ومن حسن حظى أن زوجتى من عائلة فنية لكنها لا تعمل فى الفن وكنت محظوظا انها تعرف كيف تتعامل مع المبدع والفنان، ساعدتنى فى تربية أولادى فأنجبت 3 رجال أسندت عليها تربيتهم، وحضرت إلى القاهرة وعمرى 29 عاما، لكى أرافقها ما تبقى لنا من العمر، واليوم اعتزلت الدنيا وبقيت هى وأسرتى أهم ما لدىّ.