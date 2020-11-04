بعد ظهور حالات كورونا بمهرجان الجونة .. الهلع يجتاح الوسط الفني

حالة من الجدل الشديد تجتاح مدينة الجونة، خاصة بعدما ظهرت أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد"19" من النجوم، الأمر الذي أثار هلع في الوسط الفني، وأسرع البعض إجراء الفحوصات والتحاليل من أجل الأطمئنان على أنفسهم.

وأعلنت منذ قليل، مصممة الأزياء ريم العدل، إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "ريم": " رغم إني معنديش أي أعراض خالص؛ ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابى وبعدها عملوا واحد تانى وطلع سلبى بس أنا هعزل نفسي كدة كدة لحد ما أتأكد مليون

في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة ربنا يسلّم الجميع ".

وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن عن إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من الجونة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتبت: "أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف .. يا رب يهون على أي حد عنده عندها كورونا ويا رب يشفي الكل"، والإعلامي شريف مدكور يرد: ألف ألف سلامهً اهم حاجهً دواء السيولة.

وأعلن ويجز ، عن إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده بمدينة الجونة، وذلك عبر

خاصية الإستوري على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "ويجز": " يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل .. ربنا يعافينا كلنا ".

وكانت قد اثارت الفنانة أمينة خليل الجدل خلال الأيام الماضية، حول حقيقية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت "أمينة" لتوضح الأمر لجمهروها ومتابعيها، وذلك عبر خاصية الستوري، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وانتشرت أخبار عن إصابة الفنانة حاليًا بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مما يمثل خطورة على المتواجدين.

وكتبت: أنا معنديش كورونا .. انا كان عندي كورونا في أول الشهر، لكن بعد 14 يوم عزل عملت كذا مسحة وكل مرة كانت سلبية، وتابعت: ربنا وقف جنبي والموضوع عدى على خير الحمد لله.