عقب تألق درة بأولى حلقات "الترابيزة"..أحمد الشريف يكشف باقي ضيوف البرنامج

حلت النجمة درة، ضيفة على أولى حلقات برنامج "الترابيزة" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، كل أحد في تمام الساعة 8 مساء على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

تحدثت درة خلال اللقاء عن العديد من الأمور الفنية وكذلك البعيدة عن الفن الخاصة بحياتها الشخصية

التي لم يعلمها الجمهور.

وصرح أحمد الشريف، مخرج وصاحب فكرة البرنامج، عن وجود عدة مفاجآت خلال الحلقات القادمة أبرزها استضافة النجمة غادة عادل، ومنى فاروق ونخبة آخرى من النجوم.

وقال الشريف، أنه يستعد لإنتاج عمل درامي ضخم بالتعاون مع إحدى المنصات العالمية الكبرى، وسيكشف عن تفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة فور الاستقرار على فريق عمل المسلسل.

جدير بالذكر أن برنامج"الترابيزة"،يُذاع كل أحد في تمام الثامنة مساءً و يعتمد على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم سواء الفنية أو الشخصية.