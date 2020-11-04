تراند اليوم : جت درة تفرح لبسوها الكلابشات في إيديها : غرامة وحبس – إتفرج

تواجه الفنانة درة بعض المشاكل خلال هذه الفترة بسبب زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.

وأوضحت الكاتبة التونسية نزيهة غضباني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي “سيد علي” ببرنامجه “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن القانون التونسي يجرّم الزواج الثاني ويمنع التعدد، مما قد يعرض درة للحبس لمدة عام وغرامة مالية.

أضافت غضباني أن درة زروق تنتمي لعائلة عريقة بالعاصمة التونسية، وأنها كانت من أشد المدافعين عن حقوق المرأة بالإضافة إلى موهبتها ونجوميتها ومكانتها التي تؤهلها للدفاع عن المرأة، إلا أن اقترانها برجل متزوج يعتبر غير لائق قائلة: “إحنا في تونس نعتبره غير لائق، لأن المرأة مطلوب منها تعزز مطالبها ومكاسبها، وهكذا هي ترجع للأفكار الرجعية بأنها تقبل أن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو العاشرة، وكأنها تضع نفسها في مرتبة العورة، ونسمي ما تقوم به هو دعارة، فهذا ما لن نقبله”.

وكانت موجة من الجدل قد أثيرت بعد تصريح الفنانة درة زروق بأن زوجها رجل الأعمال هاني سعد رجل مطلق، لتخرج زوجته وتعلق على هذا التصريح بأنها لا تزال متزوجة منه ولم ينفصلا.

كانت الفنانة درة قد أعلنت عقد قرانها أول أمس، واحتفلت بزفافها على المهندس هاني سعد في حفل بسيط، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

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يذكر أن هاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص في مجال الهندسة المعمارية، ليصبح احد أهم الأسماء اللامعة محليا وعالميا، إذ أثبت جدارة وكفاءة واسعة في تنفيذ مشروعات هامة وكبرى منحته شهرة في مجاله.