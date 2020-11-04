تراند اليوم : أنتي لحقتي .. نسرين طافش زهقت من أولها : مش هتجوز

نفت الفنانة نسرين طافش ما تردد خلال الساعات الماضية من أنباء حول ارتباطها بأحد رجال الأعمال المشهورين بمنطقة الخليج العربي.

وغردت نسرين طافش عبر حسابها على Twitter وكتبت: “يسعد يوم الجميع.. أنا أول من صرحت عبر برنامج إنسايدر مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي.. وهو ليس من اخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع.. شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين”.

ونسرين طافش أكدت في تصريحات حديثة أنها تعيش قصة حب وتستعد للزواج قريبًا، غير أنها لم تفصح عن أي تفاصيل بشأن العريس المنتظر أو من يكون.

يشار إلى أن نسرين طافش تشارك في بطولة مسلسل “الوجه الآخر” الذي يعرض حاليا على شاشة cbc، وتجسد شخصية “سارة”.

مسلسل “الوجه الآخر” بطولة ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.