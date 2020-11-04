تراند اليوم : في عيد الحب.. ليلى علوي تستعيد ذكريات “خرج ولم يعد”- إتفرج

احتفلت الفنانة ليلى علوي بعيد الحب المصري الذي يوافق اليوم 4 نوفمبر.

استعادت ليلى ذكريات فيلم “خرج ولم يعد” الذي شاركت في بطولته مع الفنان يحيى الفخراني، ونشرت عبر حسابها على Instagram لقطات من الفيلم.

وكتبت: “في يوم الحب المصري، حابة نفتكر سوا فيلم “خرج ولم يعد”، قصة حب مصري أصيلة، بتبدأ في الريف، ببساطته وهدوئه وجماله وتفاصيله.. وبرؤية الجميل الراحل محمد خان، عرفنا معنى الحب البسيط البعيد عن صخب المدينة، مع “خيرية” و “عطية” وإزاي عطية حبها ببساطتها وتلقائيتها وحب حياتها وحس بالانتماء ليها”.

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن رمضان 2020، وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏”هي ‏ودافنشي” ‏الذي ‏عرض في ‏رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏”الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن”، وشاركها البطولة ‏منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله.‎