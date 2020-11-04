تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز تتغزل في أحمد العوضي.. إتفرج

بين الحين والآخر تحب الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركة جمهورها بصور جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.

نشرت ياسمين صورة جديدة لها مع العوضي عبر حسابها على Instagram ظهرت فيها تحتضنه.

وكتبت ياسمين متغزله في زوجها ووصفته أنه بطلها.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز قد استقرت على الاستعانة بزوجها الفنان أحمد العوضي ليشاركها بطولة مسلسلها القادم، الذي تحضر له لموسم رمضان 2021.

المسلسل يقوم بكتابة عمرو محمود ياسين، وسيخرجه مصطفى فكري، وهما نفس فريق عمل آخر مسلسلاتها “ونحب تاني ليه”. ويتمّ حاليا اختيار باقي الأبطال وسيكون من نوع دراما اجتماعية رومانسية.

وبهذا سيصبح هذا المشروع ثاني لقاء فني يجمع بين ياسمين والعوضي بعد مسلسل “لآخر نفس” والذي شهد بداية قصة الحب بينهما عام 2019.

يذكر أن أحمد العوضي أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي، حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏Facebook‎‏ بدون مراسم احتفال بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.‏