تراند اليوم : تفاعل مشاهير هوليوود مع انتخابات الرئاسة الأمريكية.. إتفرج

تحظى الانتخابات الأمريكية باهتمام عالمي واسع، ويحرص المرشحون أن يحصلوا على الدعم المعلن من عدد من المشاهير، لزيادة شعبيتهم واجتذاب أصوات المحبين لهؤلاء الشخصيات العامة.

يتنافس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن على مقعد الرئاسة الأمريكية، ويدعمهما عددا من الفنانين، نستعرض أبرزهم فيما يلي

ليل وين

مطرب الراب ليل وين ظهر مع دونالد ترامب في إحدى جولاته الانتخابية، ليعلن دعمه لاستمرار الرئيس الأمريكي لمدة جديدة، وبعدها انتشرت التقارير عن انفصال صديقته عنه في رد فعل غاضب ومعلن بسبب اختلاف توجهاتهما السياسية.

مارك رافالو

يؤيد جو بايدن ويهتم بدعوة الناخبين للمشاركة وتذكيرهم بإمكانية الحصول على بيتزا مجانية في حال ذهابهم إلى مراكز الاقتراع.

أريانا جراندي

تدعم جو بايدن بقوة وتحرص على تحفيز متابعيها للمشاركة في الانتخابات ومنحه أصواتهم.

ليدي جاجا

خرجت لتخطب في الناخبين وتقول لهم أن يصوتوا ضد دونالد ترامب لأنه يستغل شهرته ليمسك الفتيات من أجسادهن، وتنصحهم بالتصويت لجو بايدن فقط لأنه شخص جيد.

كاتي بيري

داعمة آخرى لجو بايدن، دعت الناخبين للذهاب ونشرت فيديو وهي ترتدي قبعة رأس كبيرة تخفي ملامح وجهها وتحمل عبارة “أنا صوتت”، ووقفت في الشارع لتطلب من السائقين إطلاق نفير سياراتهم لو كانوا قد أدلوا بأصواتهم الانتخابية.

تايلور سويفت>نشرت فيديو لتشجيع متابعيها على المشاركة في الانتخابات وعدم تفويت الفرصة لصنع الفارق، وأعلنت بنهاية الفيديو دعمها لحملة جو بايدن الانتخابية.

كريس إيفانز

يعارض ترامب بشدة ويدعم جو بادين في حملته لمقعد الرئاسة الامريكية.

سكوت بايو

يؤيد الممثل سكوت بايو؛ فوز ترامب بفترة انتخابية ثانية، وحرص على مهاجمة جو بايدن واتهامه بالكذب أكثر من مرة.

جون فويت

الحائز على جائزة الأوسكار داعم قوى لحملة دونالد ترامب وظهر في فيديو ليعلن ضرورة إعادة انتخابه للحفاظ على مستقبل الولايات المتحدة الامريكية، قائلا إنها ستكون في خطر بين يدي جو بايدن.

كريستي آلى

هاجمت الممثلة الامريكية الحزب الديموقراطي واتهمت مرشحيه باختلاق الأكاذيب ونشر الطاقة السلبية بدلا من العمل بشكل إيجابي طوال 4 سنوات من حكم دونالد ترامب، وهو ما يدفعها لانتخابه مرة آخرى.