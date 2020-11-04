شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى جيمس تظهر لأول مرة علنًا مع صديقها دومينيك كوبر بعد مواعدتها "ويست".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة العالمية ليلى جيمس علنًا لأول مرة مع صديقها القديم دومينيك كوبر، وذلك بعد نحو شهر من مواعدتها الممثل البريطاني دومينيك ويست الذي خرج معها في نزهة رومانسية الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخرجت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا لتناول العشاء في لندن مع صديقها القديم دومينيك كوبر البالغ من العمر 42 عامًا، وذلك بعد مواعدتها يست البالغ من العمر 51 عامًا.



ليلي جيمس تظهر لأول مرة علنا مع صديقها دومينيك كوبر

وحاولت الفنانة العالمية ليلى جيمس أن تخفي وجهها على ما يبدو خلال مواعدتها صديقها القديم دومينيك كوبر، حيث وضعت الممثلة يدها على وجهها بينما كان دومينيك كوبر يحمل زجاجة من النبيذ في يده وهو يسير خلفها.



دومينيك كوبر

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من ظهور الممثل البريطاني دومينيك ويست نجم مسلسل The Affair مع الممثلة الإنجليزية ليلي جيمس في مشهد رومانسى علنية في روما، على الرغم من أن دومينيك ويست متزوج من مصممة المناظر الطبيعية الأيرلندية والأرستقراطية كاثرين فيتزجيرالد ولديهما 4 أطفال، ولم يتم الإعلان عن أي انفصال.



ليلي جيمس مع دومينيك ويست الشهر الماضي

وبعد أيام قليلة، دافع ويست بتحد عن زواجه من كاثرين فيتزجيرالد، حيث نظم الزوجان فرصة لالتقاط الصور خارج منزلهما في ويلتشير وأخبروا المراسلين: "زواجنا قوي وما زلنا معًا إلى حد كبير".



ليلي جيمس

وفي وقت سابق، التقطت عدسات المصورين، صورا أظهرت الممثل البريطاني دومينيك ويست البالغ من العمر 50 عاما مع ليلي جيمس البالغة من العمر 31 عاما وهما يتبادلان الأحضان والقبلات في روما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واشتهر دومينيك حينما لعب دور نوح سولواي في دراما شوتايم "The Affair" الذي يستكشف الآثار العاطفية لعلاقة خارج نطاق الزواج بين شخصيته وأليسون بيلي (روث ويلسون).

وفي الآونة الأخيرة، انفصلت الممثلة الإنجليزية ليلي جيمس عن مات سميث (37 عامًا) إلى الأبد بعد محاولة فاشلة لإعادة إحياء علاقتهما. وفي يوليو، تم تصوير ليلي وهي تستمتع بقضاء ليلة في الخارج في حديقة في لندن مع نجم كابتن أمريكا الهائل كريس إيفانز.