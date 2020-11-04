شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صورة لـ ياسمين صبرى من داخل سيارتها المكشوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر اعتادت النجمة ياسمين صبرى التفاعل مع متابعيها عبر حسابها على موقع انستجرام، ومؤخراً نشرت صورة لها من داخل سيارتها المكشوفة، واكتفت بالتعليق عليها من خلال ايموشنين بقلب اسود.



ياسمين صبرى من داخل سيارتها المكشوفة

ويأتى ذلك بعدما سبق وشاركت الفنانة ياسمين صبرى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة أثناء عودتها من الجونة، بعدما شاركت هناك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، وجاءت الصورة أثناء تواجدهما في الطائرة، وبمجرد نشر الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، فيما اكتفت الفنانة بالتعليق على الصورة بقلب أسود.

وخطفت ياسمين صبرى الأضواء على السجادة الحمراء فى حفل الافتتاح حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستان أزرق خطفت به الأضواء على السجادة الحمراء، مؤكدة فى تصريحاتها على هامش المهرجان إن "الجونة السينمائى" جزء من عالمها كممثلة، وإنها تقريبا لا تحضر سوى هذا المهرجان.

وفى وقت سابق، أشارت ياسمين صبرى خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى فى الجونة، أنها طيلة الوقت تسعى للقراءة والتثقيف من نفسها، وأن القراءة بالنسبة لها لا تقتصر على السيناريوهات فحسب، خاصة أنها لا تخرج من منزلها كثيرا سوى للتصوير فقط، وكذلك كانت تخرج للجيم، حتى أصبح الجيم فى منزلها الآن، وأكدت أنها تقرأ حاليا بعض المسلسلات لخوض سباق دراما رمضان المقبل، وإنها تحضر لعدة أفلام خلال الفترة المقبلة.

وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.