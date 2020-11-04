شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تعلن تصويتها لـ جو بايدن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على التصويت في الانتخابات الأمريكية، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على حسابها "إنستجرام"، بعد تصويتها. جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز وأعربت الفنانة المرشحة لجائزة جرامى عن حماسها ليوم الانتخابات في تعليق علي صورة سيلفي التقطتها قائلة: "لقد قمت بالتصويت.. هيا يا أمريكا". وقد رصدت عدسات المصورين النجمة جينيفر لوبيز بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز، حيث ارتديا الثنائي الكمامات وتناولا سويا عشاءً رومانسيا في أحد المطاعم الفاخرة فى هوليوود. يأتي ذلك بعد يوم واحد من احتفالهما سويا بعيد الهالوين حيث كانت ترتدى زى مادونا في عيد الهالوين، بينما كان خطيب لوبيز، أليكس رودريجيز يرتدي زي المغني العالمي بروس سبرينجستين.

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