شكرا لقرائتكم خبر عن ابن نشوى مصطفى يطمئن الجمهور عليها: إحنا فى طريقنا للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ابن الفنانة نشوى مصطفى من خلال صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوست قال فيه: أنا ابن نشوى بطمن كل الطيبيين اللي بيدعوا لأمى وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيبة إحنا دلوقتى فى عربية الإسعاف فى طريقنا للمستشفى شكرًا وزارة الصحة المصرية شكرًا الفاضل الدكتور نقيب الممثلين.



نجل نشوى مصطفى

وكانت الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت بالأمس عن اصابتها بفيروس كورونا، من خلال بوست كتبته عبر حسابها على موقع فيس بوك، قبل أن تعلن حالياً آخر مستجدات اصابتها بالفيروس حيث أقلقت متابعيها حينما كتبت عبر حسابها أيضاً : " باموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".

وقدمت نشوى مصطفى مسلسل اذاعى في شهر رمضان الماضى بعنوان "بينى و بينك" وشارك في بطولتها وخالد سرحان، وسلوى عثمان، ومنير مكرم، ومحمد عبد الجواد، وناهد رشدى وآخرون، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم الشباب خاصة مايتصل بالانتماء وعودة الأخلاق ونشر ثقافة العمل، من خلال نص اجتماعى كوميدى تكتبة الكاتبة الصحفية أمانى ضرغام ويخرجه صفى الدين حسن.

وكان آخر أعمال نشوى مصطفى مسرحية "عطل فنى" التي تم عرضها في السعودية، وهى بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعارأمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.