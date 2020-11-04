شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأفيشات الدعائية وبرومو "عفريت ترانزيت" قبل طرحه الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركة سينرجى فيلمز من عمليات الدعاية الخاصة بفيلم "عفريت ترانزيت"، تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 من شهر نوفمبر الجارى، حيث طرحت الشركة بوستر دعائيا لكل بطل من الأبطال في شكل فيديو قصير تظهر الشخصية التي يقدمها الفنان بشكل كارتونى، اضافة إلى طرح البرومو الرسمى.

فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحى ومحمود الليثى، وهدى مجد ومحمود حافظ ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمى وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن كضيوف شرف في الأحداث، والعمل من إخراج ياسر هويدى، وتأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتدور أحداثه فى اطار كوميدى.

ويعرض حالياً فى السينمات أفلام "الصندوق الاسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج ومصطفى خاطر وأسماء جلال وهلا السعيد وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل، و"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وإخراج معتز التونى.

وأيضاً فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وايهاب فهمى وأحمد التهامى وإخراج ابرام نشأت، و"توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، وإخراج عثمان أبو لبن، و"الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وإخراج عصام عبد الحميد.