شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى مهنئًا حماقى بعيد ميلاده: يارب كل سنة ناجح ومحقق اللي تتمناه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أكرم حسنى، المطرب محمد حماقى، بمناسبة عيد ميلاده، والذى يوافق اليوم 4 نوفمبر، حيث نشر أكرم عبر حسابه على تويتر، صورة تجمعهما وعلق عليها، "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي ويارب كل سنة ناجح ومحقق كل اللي تتمناه"



أكرم حسنى ومحمد حماقى

بدأ حماقى مشواره الفنى فى عام 1997 عندما قدم أول أغانيه "الحلو يحب الحنية" فى ألبوم غنائى بعنوان "لقاء النجوم3" والذى شارك فيه المغنى "محمد منير" و"حميد الشاعرى" والمطربة المعتزلة "حنان".

صدرت له بعد ذلك عدة أغانى منفردة وعلى فترات متباعدة، فى 2000 شارك "حماقى" فى أوبريت "القدس هترجع لنا" والذى ساهم فى معرفة الجمهور به.

أصدر "حماقى" ألبومه الغنائى الأول عام 2003 بعنوان "خلينا نعيش" بعد أن قدمه الموزع الموسيقى "طارق مدكور" للمنتج الفنى "نصيف قزمان" والذى تحمس له كثيرا، وحقق ألبوم "حماقى" نجاحا كبيرا.

خرج حماقى للجمهور بأغنية منفردة بعنوان "يا أنا يا أنت" والتى تزعم بها الألبوم الغنائى المتنوع "دلتا هيتس" عام 2006 وشارك بالغناء فيه مجموعة من الأصوات الجديدة منهم كريم آدم وشاندو وحسين الجزائرى.

توالت بعد ذلك أعمال حماقى الناجحة، حيث تم إصدار ألبوم "بحبك كل يوم أكتر"، وكان هذا الألبوم خطوته الأخيرة نحو قمة نجاحه والتى وصل إليها بألبوم "ناويها" فى 2008.

ثم أصدر ألبوم "حاجة مش طبيعية" ومن بعده "من قلبى بغني" فى 2012 وصولا لأحدث إصداراته فى 2019 ألبوم "كل يوم من ده".