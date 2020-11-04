شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر غدا على مسرح النافورة والحلو فى أوبرا اسكندرية وأحمد سعد بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ29 حيث يقام 4 حفلات الخميس 5 نوفمبر بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور تبدأ جمعيها في الثامنة مساء حيث يشهد مسرح النافورة حفلا بقيادة المايسترو مصطفي حلمي من فاصلين يحيي الثاني أمير الغناء العربى النجم هاني شاكر ويسبقه فاصلاً لكل من عازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح والمطربة سوما.

وعلي مسرح الجمهورية تحيي الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام حفلاً بمشاركة المطربين أحمد نافع ، إبراهيم فاروق ، نهاد فتحي ، نهي حافظ ، احمد سعيد.

و تمتد أجواء المهرجان الي أوبرا الإسكندرية فعلي مسرح سيد درويش يقدم الفنان الكبير محمد الحلو حفلا بقيادة المايستروهشام نبوى ويسبقه فاصلا لكل من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل والمطربين صابرين النجيلي وحسام حسني.

وتحتضن أوبرا دمنهور حفلاً لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبد الغفار ويتضمن فاصلين يحيي الثاني المطرب أحمد سعد يسبقه فاصلاً لكل من مروة حمدي ، مصطفي سعد، ياسر سعيد ، امير رفاعي ، ولاء طلبة ومحمد الخولي وعازف العود وليد سلامة.

يختتم المؤتمر العلمي المصاحب جلساته في العاشرة صباحاً علي المسرح الصغير حيث يناقش محور تجارب فنية فى الموسيقى العربية بحضور كل من الدكتور زين نصار ( مصر) مقرراً ، الباحث نهيل سلوم (سوريا) ، الدكتور عزيز الورتاني (تونس) ، الباحث ابراهيم قاسم هادي حمادي (العراق) ، الباحث علي خصاف زوير( العراق) ويعقبها اعلان توصيات الخاصة بالمؤتمر.