شكرا لقرائتكم خبر عن درة توجه الشكر لأصدقائها بعد حفل زفافها من هاني سعد: أتمنى لكم السعادة دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة درة جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمى عبر "إنستجرام" مقطع فيديو جديد من حفل زفافها على هاني سعد، موجهة الشكر لأصدقائها، حيث علقت على الفيديو قائلة: "كل أصدقائنا وأحبائنا الذين شاركونا هذا اليوم الجميل الذي كان أجمل بوجودكم وكنتم الأهل والقلوب الصافية النقية. أحبّكم وأتمنى لكم كل السعادة دائما مثلما أسعدتونا.. وشكرا على كل المباركات والتهاني من أهلي وأهل زوجي والأصدقاء والجمهور العزيز في تونس ومصر وكل الوطن العربي".

كما شاركت النجمة التونسية درة متابعيها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام"، عن هدية النجمة هند صبري لها بمناسبة حفل زفافها أول أمس، وهي عبارة عن باقة ورد تحمل عبارة تهنئة قالت بها: "ألف مبروك مع أطيب تمنياتي القلبية بالسعادة والتوفيق"، لتعبر درة عن سعادتها بها معلقة :"شكرًا بنت بلادي الغالية".



درة في حفل الزفاف مع زوجها

وحسمت النجمة درة الجدل عقب زواجها من رجل الأعمال هانى سعد وتداول الكثير من الشائعات أنه لم يطلّق زوجته الأولى ما يعني أن النجمة التونسية ستكون الزوجة الثانية وهو ما يجرمه القانون التونسى، وهو ما نفته درة في مداخلة تليفونية مع إحدى الإذاعات التونسية، مؤكدة أن زوجها مطلق وأراد أن يبدأ حياته من جديد معها.



درة وزوجها

وقالت درة: "أشكر كل من بارك لي وفرح لي، كنت أتمنى كل أصحابي من تونس يكونوا موجودين لكن للأسف ظروف كورونا منعت.. حبيت أؤكد أنني مرتبطة برجل مطلق اختار يعاود حياتو معايا وأقول لمن يروجوا الشائعات ويصطادوا في الماء العكر ربي يهديهم.. كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة.. أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي الي ربي وجهنا له لاننا نحبو بعضنا.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرًا لكل من فرح لي".

وتابعت درة: "ونحب نضيف حاجة أخرى هذي أول مرة وآخر مرة ساتكلم فيها عن الموضوع اطلب بكل احترام ولطف وتقدير واحترام من الناس والصحفيين ما يسألنونيش في الموضوع هذا.. أنا كفنانة وشخصية عامة نحب نتكلم في ما يخص أعمالي الفنية لكن حياتي الخاصة تخصني أنا فقط".