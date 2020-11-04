شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق 20 ديسمبر 2020 ويستمر حتى 4 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل دورته الـ 13 فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 وحتى 4 يناير 2021، وتتلقى إدارة المهرجان حاليًا ملفات كاملة بالأعمال المسرحية التي ترغب في المشاركة بالدورة المقبلة وسيغلق المهرجان باب التقديم يوم 8 نوفمبر 2020 .



المهرجان القومى للمسرح

المهرجان القومي للمسرح المصري غير من لائحته التنظيمية السابقة وجعل التسابق في مسابقتين فقط هما مسابقة (العروض المسرحية) ومسابقة (المقال) والتى تنقسم إلى: "النقدى التطبيقى" و"الدراسة النظرية"، كما حددت اللجنة العليا للمهرجان من خلال عدة اجتماعات في الفترة السابقة الجهات التى من يحق لها الاشتراك فى مسابقة العروض المسرحية وهى: (البيت الفنى للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية ومركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص والمعهد العالى للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعى والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسى ومنظمات المجتمع المدنى وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالى)، أما عن شروط المسابقة فقد وضعت على الصفحة الرسمية للمهرجان بالفيس بوك.