شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عبدالرحمن تعلن إصابتها بفيروس كورونا: عملت تحليل وطلع إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة سارة عبد الرحمن، عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، حيث كتبت مؤخراً: "أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف، .. يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".



سارة عبد الرحمن علي فيس بوك

جدير بالذكر أن سارة عبد الرحمن شاركت في أكثر من عمل فني، أبرزهم بطولتها لمسلسل "سابع جار" الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوي المشاهدة أثناء عرضه على شاشة التليفزيون.

ولا تعد سارة عبد الرحمن التي أعلنت عن إصابتها بكورونا خلال الساعات الماضية، حيث سبق وكشفت بالأمس الفنانة نشوي مصطفى عن إصابتها بالفيروس، كما كشف المطرب ويجز عن نفس الأمر فى حين نفى كلاً من ابن الفنانة اصالة نصري وشيماء سيف اصابتهما بالفيروس.

كما أعلنت نشوي مصطفى مؤخراً آخر مستجدات إصابتها بالفيروس حيث أقلقت متابعيها حينما كتبت عبر حسابها أيضاً: "باموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة على حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك": "ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا.. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم.. الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب..ادعولى.