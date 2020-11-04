شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين ليدي جاجا ووالدها بسبب ترامب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل الصراعات والاختلافات بشأن الانتخابات الأمريكية، فرغم تأييد النجمة العالمية ليدي جاجا للمرشح جو بايدن لا يزال والد جاجا، جو جيرمانوتا، يدعم انتخاب دونالد ترامب، على الرغم من رفض الرئيس لابنته التي قررت تأيد جو بايدن.



ليدي جاجا ووالدها

وحتى بعدما قامت ليدي بحملة دءوبة من أجل المرشح الديمقراطي، لم تتمكن المغنية البالغة من العمر 34 عامًا من التأثير على والدها، 63 عامًا، الذي يمتلك مطعمين في مدينة نيويورك.

وكان قد علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التعاون والدعم الذى تقدمه النجمة العالمية ليدى جاجا، لمنافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن نشرت عدة فيديوهات عبر حساباتها الرسمية، وهى تؤيد المرشح الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية.

وكتب ترامب بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك قائلاً: "علمت أن جو بايدن النائم يتواجد فى بنسلفانيا مع ليدي جاجا، وهي عضو في منظمة Artists Against Fracking، والتي تعد دليل أكبر على رفعهم للأسعار للسماء، كما قلت في المناظرة السابقة، سأحمي وظائفنا".