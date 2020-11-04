شكرا لقرائتكم خبر عن سام ورثينجتون يخطف الأنظار بـ"لحية طويلة" بصحبة زوجته لارا بينجل وأطفالهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد الممثل الأسترالى سام ورثينجتون بصحبة زوجته لارا بينجل وأطفالهما في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، حيث خطف الأنظار إليه، بعد ظهوره بـ"لحية طويلة" وغزيرة وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واصطحب الممثل الأسترالى سام ورثينجتون البالغ من العمر 44 عاما، زوجته لارا بينجل صاحبة الـ 33 عاما إلى ملعب في بيفرلي هيلز، مؤخرا، وذلك بعد قضاء عدة أشعر في العزل الذاتي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



سام ورثينجتون وزوجته وأطفالهما

وظهر سام ورثينجتون في لوك جديد، حيث كانت لحيته كثيفة وطويلة، مرتديًا تي شيرت بأكمام طويلة وبنطلون أسود وحذاء رياضي وقبعة داكنة، إلى جانب التزامه بارتداء الكمامة لحماية نفسه والآخرين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



سام ورثينجتون

في هذه الأثناء، ظهرت زوجته لارا في ملابس سوداء، كما حملت كلبها، وحرصت على ارتداء نظارة شمسية مصنوعة من الأسيتات، وحقيبة جلدية بنية اللون وقناع وجه أسود للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



لارا زوجة سام ورثينجتون

وتأتي هذه النزهة بعد أن رحب الزوجان سرًا بطفلهما الثالث في يونيو، وبات لديهما روكيت، أربعة أعوام، ورايسر، عامان، ولم يكشفوا بعد عن اسم طفلهما الأصغر.

وأعلنت لارا عن حملها في نوفمبر 2019 ، وقالت في تصريحات صحيفة :"لديّ ولد، في أوائل العام المقبل، إنه ابني الثالث، ونحن جميعًا متحمسون وسعداء جدًا."