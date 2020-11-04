شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: أنا أكتر واحد شاركت كضيف شرف مع زمايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد السقا لـ"الخليج 365"، إنه لايمانع فى المشاركة بأى عمل فنى كضيف شرف، وأن هذه المشاركة تعتبر تشريف له، معلقا: "أعتقد إنى أكتر واحد أشارك فى أعمال كضيف شرف، لأنى لا يمكن أمتنع عن مطالبة زملائى لى إن أشارك معهم فى أى عمل".

وأضاف السقا فى فيديو له لـ"الخليج 365"، قائلا: "أما عن مشاركتى مع تامر حسنى أعترف إنى انفعلت، وكان لا يجب أن أتكلم على هذا الموضوع على الهواء، وكتبت واعتذرت لتامر وأعتقد إن الإعتذار من شيم النبلاء، وإن كنت انفعلت لكنى أعتقد إنى كنت نبيل فى إعتذارى، وأنا وتامر إخوات واتصالحنا".

من ناحية أخرى يتبقى للنجم أحمد السقا ثلاث أيام وينتهى من تصوير فيلمه "العنكبوت"، حيث يستكمل التصوير بدءا من 15 نوفمبر.

يذكر أن فيلم "العنكبوت"، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى ، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى إطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض.

يذكر أن أحمد السقا غاب عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما قدم فى شهر رمضان قبل الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم وهبة مجدى وادوارد وكريم عفيفى وهادى الجيار وصفاء الطوخى وريم سامى وعماد زيادة وهاجر عفيفى وطاهرة.

ويقدم السقا هذا العام مسلسل "نسل الأغراب" الذى تعاقد على بطولته مع شركة سينرجى بمشاركة أمير كرارة ومى عمر ودياب وإدوارد، تأليف وإخراج محمد سامى للعرض فى شهر رمضان المقبل.