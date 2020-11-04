شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يرد على منتقدى قواعد مشاهد "ما وراء الطبيعة" على طريقة هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المخرج عمرو سلامة، على حملة السخرية ومنتقدى ما كتبه عمرو قبل ساعات على حسابه على "فيس بوك"، والقواعد التي نصح المشاهدين بها قبل مشاهدة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، حيث استعان سلامة بصورة من فيلم "عندليب الدقى"، والتي يقول فيها هنيدى، "يا شباب والله كبرتوا الموضوع"



عمرو سلامة على تويتر

وكان سلامة، قد كشف عن أسماء 6 حلقات من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، والذى سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث كتب عمرو سلامة على حسابه على فيس بوك، "عشر أيام والمسلسل سيكون متاح على نتفليكس، بس أنا شوفته قبلكم ومتفائل.. وقولت أغششكم أسامي الحلقات"، وجاءت الأسماء هي، أسطورة البيت، وأسطورة لعنة الفراعنة، وأسطورة حارس الكهف، وأسطورة النداهة، وأسطورة الجاثوم، وأسطورة العودة للبيت".

وسيعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.