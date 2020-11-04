شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنشر صورة رومانسية مع زوجها أحمد العوضى :" بطلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت النجمة ياسمين عبد العزيز في زوجها الفنان أحمد العوضى، حيث نشرت صورة رومانسية لهما عبر حسابها على انستجرام، وكتبت على الصورة قائلة:" بطلى"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.



ياسمين عبد العزيز

وكان الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ظهرا في أحدث صورة لهما معًا مؤخرًا، من خلال الحساب الرسمي للفنان أحمد العوضى عبر انستجرام، والذى شارك متابعيه بلحظات الرومانسية الذى يعيشها مع زوجته خلال الآونة الأخيرة، حيث اعتاد الثنائي على التفاعل مع متابعيهما من آن لآخر بصور لهما أو توجيه رسائل لبعضهما البعض، وما إن نشر الصورة حتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيهما ممن حرصوا على كتابة التعليقات لهم.

وآخر أعمال النجمة ياسمين عبد العزيز مسلسل "ونحب تانى ليه" وعرض في رمضان الماضى بطولة شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.

وشارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، حيث جسد العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي، والمسلسل بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.