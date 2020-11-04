شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يدعم "الزمالك" ويتمنى الفوز أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمى على تويتر، صورة تجمعه بنجم كرة القدم "حازم إمام" والفنان "شيكو" وعلق على الصورة قائلا: "أشيك تلاتة فى مصر يتمنون فوز الزمالك العظيم"، وأضاف أن أى شخص يقوم بالتجاوز سيقوم بحظره وقال "برجاء.. محدش يعك بتعليق وإلا فالبلوك العميق".

من ناحية أخرى يظهر الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاد يونس" الذى يعد اول بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويجسد أنور من خلاله شخصية دكتور، والعمل من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر ومن إخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى ومن المقرر عرضه على منصة.watch it

كما يجسد الفنان "صلاح عبد الله" دور حاكم المدينة فى مسلسل "جمال الحريم" ويدعى الشيخ حسن ، وأبنته الفنان اللبنانية نور التى تقدم دور مذيعة خلال الأحداث وتدور أحداث العمل فى إطار تشوقى حول عالم الجن، وهو من إخراج منال الصيفى.