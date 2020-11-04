شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش تاجر سيارت وزوج ريهام عبد الغفور فى حكاية "ربع قيراط" من "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان مصطفى درويش، مشاهده فى حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، والتى يقدم فيها دور البطولة أمام الفنانة ريهام عبد الغفور، ويجسد خلالها شخصية زوج ريهام ويعمل تاجر سيارات ويدخل فى مشاكل مع زوجته فى اطار اجتماعى.

"ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وهى هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض" وتعرض حاليًا.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

وحقق مصطفى درويش نجاحاً لافتاً فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "ب 100 وش" الذى شارك فى بطولته مع نيللى كريم وآسر ياسين وشريف دسوقى واسلام ابراهيم ودنيا ماهر وسلوى محمد على وحنان يوسف وزينب غريب وحسن أبو الروس وسارة التونسى وتأليف عمرو الدالى وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.