شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج محمد رمضان على "تيك توك" يتخطى مليارا و800 مليون مشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى هاشتاج اسم "محمد رمضان" مليارًا و800 مليون مشاركة على تطبيق "تيك توك"، وعبر النجم محمد رمضان عن سعادته بهذا النجاح عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة لعدد المشاهدات، مصحوبًا بتعليق: "الحمد لله هاشتاج #محمد_رمضان يتخطى المليار و800 مليون على تطبيق تيك توك.. ثقة فى الله نجاح".

محمد رمضان

وأوشك المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابة مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والمقرر أن ينافس به في سباق دراما رمضان المقبل، كما انتهى مخرج العمل محمد سلامة من معاينة أماكن التصوير، وتجرى الشركة المنتجة حاليًا وهى سينرجى إبرام باقى التعاقدات.

وتم التعاقد بشكل رسمي مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب، وجارٍ التعاقد مع باقى النجوم، استعدادًا لانطلاق التصوير في العديد من الأماكن في القاهرة.

ويعد مسلسل "موسى" هو ثاني تعاون بين سيد رجب ومحمد رمضان بعدما تعاونا سويًا في مسلسل "نسر الصعيد"، وحقق نجاحًا ملحوظًا وقتها، من إخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطى.

يذكر أن محمد رمضان قدم آخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وحقق العمل نجاح كبير للغاية.