شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر: يجب إعلان المصابين بكورونا عن إصابتهم منعا لانتشار العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت الفنانة آيتن عامر ما سمته بتحريف تصريحاتها، حول انتشار فيروس كورونا في الجونة، حيث علقت بتغريدة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، قائلة، "أولا أرفض تحريف تصريحاتى.. ثانيا أنا قلت ناس، مقلتش فنانين، ومقلتش فى الجونة بالتحديد أو أى مكان تانى .. ثالثا اللى أقصده انه يجب إعلان المصابين عن اصابتهم منعا لانتشار العدوى.. احنا نجحنا فى احتواء الموجة الاولى و عايزين نحتوى الموجة التانية الأخطر عشان اهلنا و عشان بلدنا".



ايتن عامر على تويتر

وكانت سارة عبد الرحمن، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، حيث كتبت مؤخراً: "أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف، .. يا رب يهون على اي حد عنده كورونا ويا رب يشفي الكل".

كما أعلنت نشوى مصطفى اصابتها بفيروس كورونا من خلال بوست كتبته عبر حسابها على موقع فيس بوك، قبل أن تعلن حالياً آخر مستجدات إصابتها بالفيروس حيث أقلقت متابعيها حينما كتبت عبر حسابها أيضاً: "بموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".