شكرا لقرائتكم خبر عن "تعظيم سلام للمخلصين" أحدث أغانى مصطفى حجاج والسادات بتوقيع هانى محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنتج هاني محروس لطرح أغنية "تعظيم سلام للمخلصين" وهى أحدث أغانى المطرب مصطفى حجاج خلال أيام بمشاركة مغني المهرجانات السادات سيتم طرح الأغنية على طريقة Lyrics video وعلى يوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي.



مصطفى حجاج والسادات

ويعد عزيز الشافعي صاحب نجاح كبير مع الثنائي هاني محروس ومصطفى حجاج بعد نجاح كبير لعدد من الأعمال سويا أهمها خطوة و يا منعنع اللتان تخطت عدد مشاهداتهما عدد 400 مليون مشاهدة حتى الآن وآخرها "أبويا قالي زمان" بتوقيع حجاج ورضا البحراوي التي تخطت مشاهداتها 5 مليون مشاهدة حتى الان.

كان محروس قد طرح أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى منذ فترة قصيرة، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.‏