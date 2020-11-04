شكرا لقرائتكم خبر عن "سقراط ونبيلة".. فيلم يناقش قضية الصراع بين الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج هشام الشافعى من تصوير نصف مشاهد فيلم "سقراط ونبيلة" وهو من تأليف عبد الفتاح كمال، وبطولة أشرف عبد الباقى وأحمد فتحى والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبو هميلة والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادى أشرف، مشيرًا إلى أن أغلب المشاهد المتبقية سيتم تصويرها خارجيا فى مركز شباب الجزيرة وعدد من شوارع القاهرة.

وقال أشرف كمال منتج الفيلم: تحمست لتجربة فيلم "سقراط ونبيلة" لأنه فيلم يطرح قضية مهمة وهى الصراع بين الأجيال، وذلك من خلال كوميديا الموقف، فمن المهم مناقشة مثل هذه القضايا التى تواجه أغلب الأسر المصرية، والكوميديا تعتبر وسيطا رائعا لتوصيل رسالة الفيلم للجمهور، خاصة أن السيناريو مكتوب بشكل رائع.

وأشار كمال إلى أنه يعتز بتجربة التعاون مع الفنان أشرف عبدالباقي، صاحب التاريخ الطويل فى السينما والمسرح والتليفزيون، والذى يعود لشاشة السينما بعد غياب عدة سنوات، وكذلك التعاون مع الفنان أحمد فتحي، الذى يعتبر أحد أبرز نجوم الكوميديا فى الوقت الحالى.

وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائى لعرض فيلم "سقراط ونبيلة" تجاريا، لافتا إلى أنه يستعد لتقديم تجربة تليفزيونية جديدة من خلال مسلسل "بأمر الحب" تأليف فداء الشندويلى والمنتظر تصويره خلال الفترة المقبلة تمهيدا لعرضه فى شهر رمضان.