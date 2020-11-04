شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن أمريكى ينتخب هيفاء وهبى فى بطاقة الاقتراع بالانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واحدة من طرائف الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية، التي يخوضها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ومنافسه ممثل الحزب الديمقراطي جو بايدن، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لبطاقة إقتراع تظهر قيام مواطن أمريكي، بالتصويت للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وانتشرت الصورة تحت شعار "بين ترامب وبايدن نختار أيضا هيفاء"، ومن جانبها اكتفت هيفاء وهبي بإعادة نشر التغريدة والتعليق بإيموجي ساخر.



بطاقة الاقتراع



هيفاء وهبي

من ناحية أخري قال مركز إديسون، إن ترامب حصل على 49.4% في ميشيجان مقابل 48.9% لبايدن مع فرز 86% من الأصوات في الولاية.

ومن جانبه، أكد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارة ترامب حققت معدلات نمو اقتصادي قياسية بعد أربعة أشهر على جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هذه القفزة الاقتصادية جرت رغم توقعات الديموقراطيين بارتفاع معدلات البطالة وحدوث كساد اقتصادي يمتد لسنوات.

وأضاف محامي ترامب، في مقابلة بقناة روسيا اليوم، أن إدارة ترامب تولي العلاقات مع بريطانيا قدرا كبيرا من الاهتمام، مشيرا إلى أن المشكلة مع الحلفاء الأوروبيين تكمن في تقاعسهم عن دفع مساهماتهم في الميزانيات، واستشهد على كلامه بالنموذج الألماني، قائلا: "ألمانيا دولة غنية ولكن لا تدفع ما هو مقدر عليها في الناتو وتدفع أقل من نصف ما يتعين عليها دفعه".