شكرا لقرائتكم خبر عن دخول الفنانة ميار الببلاوى مستشفى فى أمريكا.. ونجلها: "ادعولها أرجوكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجل الفنانة ميار الببلاوى عن صور لها من داخل أحد المستشفيات في أمريكا، وكتب عبر حسابها على فيس بوك قائلا: أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعاء ليها أرجوكم".





ميار الببلاوى

كانت الفنانة ميار الببلاوى تعيش حالة كبيرة من الحزن إثر وفاة شقيقها مؤخرًا، مثلما ظهر خلال رسالة وجهتها وتضمنت كلمات مؤثرة إلى شقيقها الراحل بعد وفاته مؤخرًا، الفنانة ميار الببلاوي كتبت من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: "توفى الى رحمة الله أخويا الغالي علاء، هموت عليك يا نور عين اختك، يا رب الصبر من عندك، إنا لله وان اليه راجعون".

ويأتي ذلك بعدما أكدت الفنانة ميار الببلاوي أن وفاة شقيقها صدمة كبيرة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته حيث علقت علي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك،بقولها : "معرفش إنك هتسيبني أوام كدة، كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك، يارب صبرني".

وكانت اتخذت ميار الببلاوي قرار ارتداء الحجاب أثناء مشاركتها بمسلسل "عائلة شمس"، مع الفنانة سيمون، حيث سبق وأكدت أنها كانت تلعب دور مضيفة طيران به وعندما وجدوها بالحجاب تعجبت اللبيسة وسألت "هتلبسى الحجاب ولا إيه؟"، فقالت لها آه ولن أخلعه مرة ثانية، وبالفعل أتمت آخر مشهدين فى المسلسل بالحجاب.