شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بعيد الحب بمشهد من فيلم "خرج ولم يعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت النجمة ليلى علوى بمجموعة من المشاهد لفيلمها "خرج ولم يعد"، لتهنئ متابعيها بعيد الحب المصرى، حيث نشرت ليلى علوى الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلقت قائلة، "في يوم الحب، حابة نفتكر سوا فيلم خرج ولم يعد.. قصة حب مصري أصيلة، بتبدأ في الريف، ببساطته وهدوئه وجماله وتفاصيله.. وبرؤية الراحل محمد خان، عرفنا معنى الحب البعيد عن صخب المدينة، مع "خيرية" و "عطية"، وازاي حبها ببساطتها وتلقائيتها وحب حياتها وحس بالانتماء ليها".

من ناحية أخرى رشح القائمون على مسلسل "بين السما والأرض"، الفنانة الكبيرة ليلى علوى، للمشاركة في بطولة المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى، والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، كما تم ترشيح النجم هانى سلامة للمشاركة في بطولة المسلسل، ولكن لم يحسم الثنائى مشاركتهما في المسلسل حتى الآن، كما تم وضع قائمة كبيرة من الفنانين ستشارك في العمل، وسيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .

وفى حالة موافقة ليلى على، ستعود للدراما بعد غياب 4 أعوام ، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "هي ودافنشى" عام 2016، وشارك في البطولة الفنانون خالد الصاوى، مى سليم، أحمد سعيد عبد الغنى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد الحناوى، إخراج عبد العزيز حشاد.