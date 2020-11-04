شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين ومحمد حفظى ورزان جمال ينتظرون ردود أفعال "ماوراء الطبيعة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات تفصلنا عن طرح مسلسل ما وراء الطبيعة، أو فى عالم آخر Paranormal، العمل الذى ينتظره الكثيرين من متابعى الكاتب الراحل أحمد خال توفيق، والحلم الذى أراد رؤيته، ولكن لم يرد الله له ذلك، فتوفى قبل الإعلان عن بدء العمل عنه، ومن المقرر طرحه يوم 5 نوفمبر الجارى على منصة نيتفلكس، واستطاع الخليج 365 التواصل مع ثلاثة من صناع وأبطال العمل، وهم أحمد أمين، ورزان جمال، والمنتج المنفذ محمد حفظى، وإلى نص الحوار:

أجابت رزان جمال على أول سؤال طرح عليها عن كيفية استعدادها لشخصيها "ماجى"، بـ أنها قامت بالكثير من التحضيرات، خاصة أن الشخصية اسكتلندية، وبالرغم من لعبها العديد من الشخصيات، ألا أن ماجى كانت الأصعب، وذلك اضطرها للسفر إلى ادنبرة، لتعلم طريقة النطق، لكى تتحدث مثلهم، ومن ثم بدأت بالاستعداد لمظهر الشخصية من خلال شعرها، وملمس جلدها، والتعلم أكثر عن فترة الستينات فى مصر، والعلاقة بينها وبين الدكتور رفعت، والسيناريو، وفترات التحضير التى استمرت لمدة أسبوعين.

وبالانتقال إلى أحمد أمين الذى أجاب على السؤال الثانى، حول ما ردة فعله حول التعليقات السلبية التى حصل عليها، بعد إعلان لعبه للدور، خاصة مع اقتران اسمه مع الممثل القديرعبد العزيز مخيون الذى يشبه بشكل أكبر الشخصية من على غلاف الكتب، صرح بأنه وقت الإعلان عن لعبه للشخصية كان هو يقوم بالتحضير لها بالفعل، بجانب فريق السوشيال ميديا والمخرج عمرو سلامة اللذان أخبراه بالأمر، لكنه لم يقرأ أى شئ بعد الإعلان، ولكن قام بعض من فريق عمل المسلسل بالاعتذار منه بعد بدء التصوير بسبب أنهم كانوا ضد اختياره للدور، وهذا ما قدم له دفعة تشجيع إضافية، وأكد أنه فى حالة تركيزه مع ما يدور كان من الممكن أن يقع فى فخ التردد والشك فى نفسه.

أما عن المنتج المنفذ محمد حفظى فأجاب عن السؤال الثالث الذى دار حول إذا كان شعر بالخوف خلال العمل على المسلسل الجديد، فـ أجاب بالفعل كنت أشعر بالخوف بسبب المسئولية الكبيرة التى احاطت بالعمل، خاصة مع وجود قاعدة جماهيرية كبيرة للمسلسل، التى تخيلته بشكل معين، وبالتالى فأنه لن يرضى جميع الأشخاص، ولكنه أكثر ما يريحنى حول هذا العمل هو أن كل القائمين على لعمل من محبيه، ولذلك لم اشعر بالخوف، بالإضافة إلى الدعم الذى حصلت عليه من فريق العمل بأكمله.

وبالعودة إلى أحمد أمين وسؤاله عن نسبة تحويل الرواية إلى عمل يشببهها، فـ صرح بـأن العمل مختلف كليا، بظروف مختلفة عن وقت كتابة الرواية نفسها، وكان لراحل أحمد خالد توفيق نفسه يرى أن هنالك تغييرات طبيعية بين الرواية والمسلسل، بسبب تباعد وقت طرح كل منهما.

وبسؤال رزان جمال عن أصعب مشاهدها، فقالت أن أصعبهم كان توديع رفعت، حيث كان عليها لوقوف على حافة، وكان عليها الوقوف فى وسط النار، وبالرغم من أتخاذ كل الاحتياطات ألا أنه كان من أصعب المشاهد التى قامت بتصويرها، بالإضافة إلى تصويره فى الليل مع وجود أحمد أمين فالمياه.

وبسؤال محمد حفظى حول إحساسه قبل طرح المسلسل بساعات، أشار إلى أنه يشعر بالراحة بالانتهاء من العمل على المسلسل، وينتظر رؤية ردود فعل الجمهور، وأماعن أحمد أمين فأجاب ساخرا أن أدوية الأعصاب تؤدى دورها جيدا هذه الفترة، ورزان تنتظر رؤية ردود أفعال الجمهور حول شخصية ماجى، ولكنها تشعر بالخوف بنسبة 50%.

وسيعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

حيث يمر د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، بـ "رحلة شك" حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخة. تنطلق أحداث القصة في عام 1969، حين يدخل رفعت إسماعيل في العقد الرابع من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعة. وخلال الموسم الأول، يدخل رفعت إسماعيل عالم "ما وراء الطبيعة" بصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم. المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل"، وإخراج عمرو سلامة.