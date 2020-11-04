هاري وميجان ماركل يدافعان عن "تدخلهما" في الانتخابات الأمريكية

رنا صلاح الدين - واجهت التحركات السياسية للأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميجان ماركل الكثير من الانتقادات في الآونة الأخيرة، جاء ذلك من خلال التعليق على المناخ السياسي في أمريكا. ما يُصنف على أنه كسر للتقاليد الملكية.

ومع ذلك، دافع دوق ودوقة ساسكس عن أفعالهما من خلال المتحدث باسمهما، الذي يستند الى بيان قديم للملكة إليزابيث الثانية تحاكي فيه ما فعله الثنائي من تدعيم مطالبتهما بالتصويت.

في حديثه إلى موقع Insider، دافع ممثل الزوجين الملكيين عن "نشاطهما" بعد أن المحا كليهما في وقت سابق إلى تأييد المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

وقال المتحدث: " من الواضح أن الأمر يقع في جزء هام جدا من دورة الانتخابات الأمريكية في الوقت الحالى، بيد أن هذا لا يعنى أنه محدد بهذا الوقت ".

وتابع "لأنك عضوًا نشطًا في المجتمع، تعد المشاركة في العملية الديمقراطية أمرًا مهمًا. لذا فإن تشجيع الناس على الانخراط في السياسة يعد أمر مهم للغاية".

كم أشار المتحدث إلى بعض الملاحظات للملكة إليزابيث الثانية في عامي 2003 و2014، حيث شجعت الملكة الشعب في اسكتلندا على الإدلاء بأصواتهم أيضًا عند إجراء استفتاء.

يقول المتحدث عن الأمر "الملكة نفسها، على سبيل المثال، شجعت الناس على استخدام حقهم في التصويت عندما كان هناك استفتاء في اسكتلندا وعندما كانت هناك انتخابات في ويلز".