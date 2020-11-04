رحمة رياض تطلق "أحجي مع حالي" من وحي كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت المغنية العراقية رحمة رياض أغنية جديدة بعنوان "أحجي مع حالي" باللهجة الخليجية معبّرة عن الحالة النفسية عامّة في زمن كورونا.

الأغنية من كلمات عماد الأسعد، ألحان سليم سلامة، وتوزيع حمزه الغازي. وتقول فيها: "احجي مع حالي، وماحد يسمعني، حتى لقبالي، مو داري عذبني،...

اريد احد يفهمني، كلمه قول وريحني، حبني كرهني ما يهمني، من سكوتك انا مليت،

عيوني تعبها الأرق، والنفس بيه اني اختنق، لو الل اكلمه تمثال، بيه حس وهم نطق.. "



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