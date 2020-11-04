محمود حجازي: "كان نفسي أبقى لاعب كرة قدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمود حجازي، إنه كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم، مضيفًا أن هذا الحلم تغير لديه في مرحلة الثانوية العامة.

وكتب حجازي، عبر حسابه على إنستجرام: "زمان كان نفسي أكون لاعب كورة وخدت خطوات من وأنا عندي ٩ سنين لحد ١٥ سنة والحلم تغير في الثانوية العامة، ودخلت معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج".

وأضاف: "كان نفسك تكون إيه وبقيت إيه؟ .. أي حلم تقدر تحققه لو اشتغلت عليه وطورته وأول خطوة إنك تؤمن بنفسك واللي ربنا إداهولك وتحب اللي بتعمله وتسيبها على الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي، مسلسل "الأخ الكبير" بطولة عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، ايهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام، وزينة منصور.