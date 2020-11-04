هكذا علق نبيل الحلفاوي على انتخابات الرئاسة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، التعليق على انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تُجرى حاليًا بين دونالد ترامب وجو بايدن.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "صحيح أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات وأن هذا يقلص الإختلافات المرتبطة بشخص الرئيس .. لكننا نبالغ في هذا التصور.. التاريخ والتجارب أثبتت أن شخص الرئيس له أثره في التوجهات والسياسات الأمريكية.. ولعل أوضح مثال كان يتعلق بالرئيس الحالي مقارنة بفترة هيلاري-أوباما".

وأضاف: "ومع ذلك لا أرى مبررًا للمبالغة في إهتمامنا بنتيجة الإنتخابات.. فمع التسليم بأن موقف ترامب كان إيجابيًا فيما يتعلق بإدانته للتدخل السافر الرامي لإنهيار الدول العربية .. إلا أن صمود مصرفي أحرج الأوقات لا يجب بعده أن نقلق من النتيجة في وقت تحقق فيه الاستقرار بفضل تماسك شعبها وجيشها".

ويتنافس في الإنتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الإنتخابات.