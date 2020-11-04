الأحد.. غادة عادل ضيفة برنامج "الترابيزة" مع أميرة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حلت الفنانة درة، ضيفة على أولى حلقات برنامج "الترابيزة" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، كل أحد في تمام الساعة 8 مساء على عدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدثت درة خلال اللقاء عن العديد من الأمور الفنية، وآخر أعمالها وكواليس عدد من الأفلام والمسلسلات التي شاركت بها.
وصرح أحمد الشريف، مخرج وصاحب فكرة البرنامج، عن استضافة النجمة غادة عادل، خلال الحلقة القادمة
يذكر أن برنامج"الترابيزة"، يُذاع كل أحد في تمام الثامنة مساءً ويستضيف عددا من نجوم الفن والمشاهير.
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