بسبب أزمة تصريح شيكابالا.. شيماء سيف: كدب وعمري ما قابلت مراته غير في فرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفت الفنانة شيماء سيف الشائعات التي تداولت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تُفيد بتقديمها واجب العزاء لزوجة اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، بعدما صدقت شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرًا.

ومن جانبها أعربت "شيماء"، عن استيائها من خلال حسابها بموقع "فيسبوك" من تلك الأخبار وأعادت نشر تصريح مفبرك منسوب لها جاء فيه: "أنا صدقت أن شيكابالا مات لحد ما قابلت مراته وبقولها ربنا يصبرك لاقيتها بتشتمني"، وعلقت شيماء على التصريح المزيف قائلة: "كدب كدب كدب بجد نفسي أعرف بتستفادوا إيه من الإشاعات ده أنا أصلا عمري مقابلتها غير فى فرح وكان شيكابالا جنبها وسلمنا واتصورنا بتألفوا الحاجات دي وتجيبوها منين".

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة شيماء سيف في فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وإخراج أحمد نادر جلال.