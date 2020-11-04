غدًا.. "نتفليكس" تطرح "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة نتفليكس، الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن إطلاق مسلسل "ما وراء الطبيعة" والذي يعرض فقط على نتفليكس بدءًا من الخميس ٥ نوفمبر.

يتمكن المشاهدون من مشاهدة عالم "ما وراء الطبيعة"، ومرافقة د.رفعت إسماعيل - الشخصية المفضلة لدى الكثيرين- خلال رحلة الشك التي يمر بها و يشاركونه مغامراته.

يُعرض المسلسل مترجماً إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وتأتي كل حلقة تحت عنوان خاص بها، وهي "الحلقة الأولي (101: أسطورة البيت - 52 دقيقة، الحلقة الثانية (102): أسطورة لعنة الفرعون - 46 دقيقة، الحلقة الثالثة (103): أسطورة حارس الكهف - 55 دقيقة، الحلقة الرابعة (104): أسطورة النداهة - 49 دقيقة، الحلقة الخامسة (105): أسطورة الجاثوم - ٤٥ دقيقة، الحلقة السادسة (106): أسطورة العودة للبيت - 53 دقيقة".

"ما وراء الطبيعة" بطولة: د. رفعت إسماعيل يقوم بدوره أحمد أمين، ماجي ماكيلوب تقوم بدورها رزان جمّال، هويدا تقوم بدورها آية سماحة، رئيفة تقوم بدورها سماء إبراهيم، شيراز تقوم بدورها ريم عبدالقادر، لوسيفر يقوم بدوره كريم الحكيم، رضا يقوم بدوره رشدي الشامي، مدحت يقوم بدوره خالد إبراهيم، طلعت يقوم بدوره باتع خليل، إلهام تقوم بدورها سالي عقيل، رمزي يقوم بدوره أمجد الحجار، كمال يقوم بدوره عبدالسميع عبدالله، إبراهيم النوبي يقوم بدوره منصور عبدالقادر، طه يقوم بدوره آدم وهدان، رفعت (الطفل) يقوم بدوره عمر أحمد، رضا (الشاب) يقوم بدوره أحمد داش، إلهام (الطفلة) لي لي صلاح، رئيفة (الطفلة) تقوم بدورها جودي رامي، طلعت (الطفل) يقوم بدوره بلال مصطفى، مدحت (الطفل) يقوم بدوره سيف صفوت، إبراهيم النوبي (الطفل) يقوم بدوره مؤمن، عز الدين يقوم بدوره سند مفتاح، جبريل يقوم بدوره حسن قرفال، الخضراوي باشا يقوم بدوره هشام زكي

نرجس تقوم بدورها فاطمة البناوي".

"ما وراء الطبيعة" رؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة، إخراج: عمرو سلامة وماجد الأنصاري، المنتج التنفيذي: عمرو سلامة ومحمد حفظي، منتج منفذ مشارك: هند رضوان وأميرة شريف، الكاتب الرئيسي: عمرو سلامة - فريق الكتابة: محمود عزت ودينا ماهر وعمر خالد، مدير التصوير أحمد بشاري، مصمم الإنتاج: علي حسام علي، مصممة الملابس: دينا نديم، مصمم المعارك ومنسق دوبليرات: آندرو ماكنزي، مكياج ومؤثرات خاصة: دنيا صدقي وإسلام اليكس، مونتاج: أحمد حافظ وأحمد يسري، إشراف عام على الجرافيكس: تامر مرتضى، أعمال الجرافيكس والمونتاج والتلوين: شركة AROMA، موسيقى: خالد الكمار.