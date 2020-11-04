سارة عبد الرحمن تكشف إصابتها بفيروس كورونا: يارب هون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: اعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، مؤكدة إنها خضعت للتحليل وجاءت النتيجة إيجابية للفيروس. وعبر خاصية القصص القصيرة بـ"إنستجرام"، كتبت "سارة": "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يارب هون على أي حد عنده كورونا واشفي كل مريض يارب". يذكر أن سارة عبد الرحمن اشتهرت بدورها في مسلسل "سابع جار"، من تأليف هبة يسري، التي تشارك في الإخراج م‏أيتن أمين ‏ونادين خان، ومن بطولة دلال عبد العزيز وشيرين وهاني عادل ورحمة حسن وأسامة عباس ‏وهيدي كرم وسارة عبد الرحمن ومحمد ‏علاء ودعاء حجازي وصفاء جلال وأحمد داش، وإنتاج The ‎Producers.

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