ابن نشوى مصطفى يطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

طمأن ابن الفنانة نشوى مصطفى جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب: "أنا ابن نشوى بطمن كل الطيبييناللي بيدعوا لأمى وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيبة إحنا دلوقتى فى عربية الإسعاف فى طريقنا للمستشفى شكرًا وزارة الصحة المصرية شكرًا الفاضل الدكتور نقيب الممثلين ".
وكانت قد أعلنت الفنانة نشوى مصطفى اصابتها بفيروس كورونا المستجد، مساء أمس، ونصحت من اجتمعوا بها في الفترة الأخيرة إجراء التحليل الخاص بالفيروس للتأكد من صحتهم.
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