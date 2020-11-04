غدا.. هاني شاكر على مسرح النافورة و"الحلو" بأوبرا الاسكندرية

تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ29، إذ يقام 4 حفلات الخميس 5 نوفمبر بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، تبدأ جميعها في الثامنة مساء.

يشهد مسرح النافورة حفلا بقيادة المايسترو مصطفى حلمي من فاصلين، يحيي الثاني "أمير الغناء العربي" النجم هاني شاكر ويسبقه فاصلاً لكل من عازف الجيتار الاردني وحيد ممدوح والمطربة سوما.

وعلى مسرح الجمهورية تحيي الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام حفلاً بمشاركة المطربين: أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد

فتحي، نهى حافظ، أحمد سعيد.

وتمتد أجواء المهرجان إلى أوبرا الإسكندرية فعلى مسرح سيد درويش يقدم الفنان الكبير محمد الحلو حفلا بقيادة المايسترو هشام نبوي ويسبقه فاصلا لكل من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل والمطربين صابرين النجيلي وحسام حسني.

وتحتضن أوبرا دمنهور حفلاً لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد

عبدالغفار، ويتضمن فاصلين يحيي الثاني المطرب أحمد سعد يسبقه فاصلاً لكل من مروة حمدي، مصطفى سعد، ياسر سعيد، أمير رفاعي، ولاء طلبة ومحمد الخولي وعازف العود وليد سلامة.

يختتم المؤتمر العلمي المصاحب جلساته في العاشرة صباحاً على المسرح الصغير حيث يناقش محور تجارب فنية في الموسيقى العربية بحضور كل من الدكتور زين نصار (مصر) مقرراً ، الباحث نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور عزيز الورتاني (تونس)، الباحث ابراهيم قاسم هادي حمادي (العراق) ، الباحث علي خصاف زوير( العراق) ويعقبها إعلان توصيات الخاصة بالمؤتمر.