بعد عودتها من الجونة .. سارة عبد الرحمن تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن عن إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من الجونة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وكتبت: "أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف .. يا رب يهون على اي حد عنده عندها كورونا ويا رب يشفي الكل"، والإعلامي شريف مدكور يرد: ألف ألف سلامهً اهم حاجهً دواء السيوله. اي حد عنده عندها كورونا ويا رب يشفي الكل"، والإعلامي شريف مدكور يرد: ألف ألف سلامهً اهم حاجهً دواء السيوله. وكان قد أعلن ويجز، عن إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده بمدينة الجونة، وذلك عبر خاصية الإستوري على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". خلال تواجده بمدينة الجونة، وذلك عبر خاصية الإستوري على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "ويجز": " يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل .. ربنا يعافينا كلنا ".

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