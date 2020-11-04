صلاح عبد الله قبل مباراة الزمالك: برجاء محدش يعك

نشر الفنان الكبير صلاح عبدالله صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "عبد الله" في الصورة برفقة نجم الزمالك حازم إمام وشيكو، معلقًا عليها:" أشيَّك تلاتة في مصر يتمنون فوز الزمالك العظيم .. "برجاء" ماحدش يعُك بتعليق وإلا فالبلوك العميق ".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان

الكبير صلاح عبد الله كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة، ويجسد أنور من خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى.

كما يجسد الفنان دور حاكم المدينة فى مسلسل "جمال الحريم"، ويدعى الشيخ حسن، وابنته نور اللبنانية التى تقدم دور مذيعة خلال الأحداث، حيث يواصل عبد الله تصوير دوره فى المسلسل التى تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول عالم الجن.

وينتمى مسلسل "جمال الحريم" إلى مسلسلات الـ45 حلقة، من إخراج منال الصيفى، وبطولة الفنانة نور اللبنانية، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.