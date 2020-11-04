في طريقها للمستشفى .. مجلس الوزراء يستجيب لـ نشوى مصطفى عقب إصابتها بكورونا

أعلن هاني يونس المتحدث الإعلامي لرئاسة الوزراء، عن استجابة وزارة الصحة لطلب الفنانة نشوى مصطفى العلاج في إحدى المستشفيات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الغجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب هاني عن متابعة حالة نشوى الصحية، قائلًا:"إلى كل من

أرسل لى بوست الفنانةاطمنوا وزارة الصحة تحركت على الفور، وهى فى طريقها للمستشفى ربنا يشفى الجميع".

وكانت نشوى قد كتبت منذ قليل عبر صفحتها على "فيسبوك" مستغيثة

بوزارة الصحة لذهابها لأقرب مستشفى، وذلك بسبب تدهور حالتها الصحية بالرغم من تطبيقها لبروتوكول العلاج المنزلي.

يذكر أن نشوى قد أعلنت أصابتها بفيروس كورونا، مساء أمس، ونصحت من اجتمعوا بها في الفترة الأخيرة إجراء التحليل الخاص بالفيروس للتأكد من سلامتهم.