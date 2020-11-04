أعلن هاني يونس المتحدث الإعلامي لرئاسة الوزراء، عن استجابة وزارة الصحة لطلب الفنانة نشوى مصطفى العلاج في إحدى المستشفيات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الغجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب هاني عن متابعة حالة نشوى الصحية، قائلًا:"إلى كل منأرسل لى بوست الفنانة نشوى مصطفى اطمنوا وزارة الصحة تحركت على الفور، وهى فى طريقها للمستشفى ربنا يشفى الجميع".
وكانت نشوى قد كتبت منذ قليل عبر صفحتها على "فيسبوك" مستغيثةبوزارة الصحة لذهابها لأقرب مستشفى، وذلك بسبب تدهور حالتها الصحية بالرغم من تطبيقها لبروتوكول العلاج المنزلي.
يذكر أن نشوى قد أعلنت أصابتها بفيروس كورونا، مساء أمس، ونصحت من اجتمعوا بها في الفترة الأخيرة إجراء التحليل الخاص بالفيروس للتأكد من سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر في طريقها للمستشفى .. مجلس الوزراء يستجيب لـ نشوى مصطفى عقب إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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