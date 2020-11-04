في عامه الـ 45.. صور نادرة من طفولة محمد حماقي

يصادف اليوم ميلاد الفنان محمد حماقي، إذ أتم عامه الـ 45، وحقق خلال أعوامه الفنية عدد من النجاحات المميزة بالإضافة إلى الجوائز العالمية، والقاعدة العربية الضخمة التي يتمتع بها في الوطن العربي.
وبهذه المناسبة نرصد لكم مجموعة منمرحلة الطفولة لحماقي، إذ لم تختلف ملامحه كثيرًا في الوقت الحالي.
محمد إبراهيم محمد الحماقي من مواليد 4 نوفمبر 1975، وهو اليوم الذي يصادف عيد الحب المصري، تخرج منكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وكانت أول ألبوماته الفنية الكاملة "خلينا نعيش" الذي تم طرحه عام 2003.
يذكر ان أحدث الإصدارات الغنائية لـ حماقي، كانت من خلال أغنية "هو ده حبيبي"، التي تم طرحها في أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 7 مليون مشاهدة، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.
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