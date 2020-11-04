ياسمين صبري تستعرض سيارتها الفارهة بصورة جديدة

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "ياسمين" في الصورة من داخل سيارتها الفارهة، ترتدي قميص بلوزة سوداء، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.
وكانت قد نشرت الفنانة "ياسمين" صورة لها من داخل طائرة خاصة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وشاركت الفنانة ياسمين صبرى فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجةدراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.
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