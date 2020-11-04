بالصور..ياباني يجمع 164 كلبا في منزل صغير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 37 دقيقة

مشهد غريب تمثل في تكدس الكلاب على الأرفف والطاولات ، حيث قام ياباني بجمع أكثر من 164 في منزله الصغير .

عثرت السلطات الصحيّة في اليابان على 164 كلباً مصابين بالهزال الشديد يعيشون مكدسين في بيت صغير جدّاً في واحدة من أسوأ حالات الاحتفاظ بالحيوانات.

وأضاف كونيهيسا ساجامي رئيس جماعة دوباتسوكيكين للرفق بالحيوان أن السلطات عثرت على الكلاب المصابة بالطفيليات في منزل مساحته 30 متراً مربّعاً في مدينة إيزومو بغرب اليابان في منتصف تشرين الأوّل بعدما اشتكى الجيران.

وعاشت الكلاب مكدّسة على أرفف وأسفل طاولات ومقاعد

وقال ساجامي “كانت الأرض ممتلئة بالكامل بالكلاب وكلّ المساحة التي يمكن رؤيتها من الأرضية مغطّاة بالفضلات”.

وزار مسؤولو الصحّة العامّة المنزل قبل سبع سنوات بعد شكاوى من الجيران بسبب الضوضاء والرائحة الكريهة لكنّ مالك المنزل رفض السماح لهم بتحرّي الأمر.

وقال الأشخاص الثلاثة المقيمون بالمنزل إنّهم لم يتحملوا تكلفة تعقيم وإخصاء الكلاب لذا استمر عددها في التزايد.

وقال ساجامي إن الأسرة وافقت على التخلّي عن الكلاب وإن جماعته ستبحث عن دور رعاية لها بعد أن تتلقى العناية الطبّية.